"Поражение 0:3 – слишком. Если говорить категориями заслуженности и справедливости результата, то этого не было. Первый гол – ошибка, второй гол – мышь подмышку (тоже ошибка).

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И очень хочется при этом говорить, что Украина заслуженно и справедливо получила поражение с таким счетом. Показательно. В зеркале у каждого будет виновник этого поражения. Не только Лунин, Ребров или еще кто-то другой. Все было плохим, депрессивным и болезненным.

Во-первых, подготовка к матчу со стороны тренерского штаба. Страсть к структуре – это важно, это основа футбола. Но за этим должно что-то быть. В конце концов, структура – это не просто тактически правильное расположение игроков на поле, не просто разумные предсказуемые решения, подготовка к потере или занятие нужных коридоров, но и создание предпосылок для достижения результата.

Эффективность. Украина была очень медленной. Очень стерильной. Даже предсказуемой здесь нельзя сказать, потому что предсказуемость должна была бы означать понимание того, что должно быть сейчас. А этого понимания совсем не было. Что должно было быть? Как Украина должна была атаковать? Потому что такое впечатление, что не имела или не знала как. Это в первом тайме. Во втором все разбилось на индивидуальные действия, которые не были подкреплены поддержкой других. Вот Мудрик бежит, пока бежится, вот Судаков смелый – и на этом все.

То, что Украина ничего в этом матче не создала впереди и, в конце концов, не забила – это проблема тренерского штаба. Но то, что она напропускала – это проблема игроков.

Давайте, еще раз скажите этим футболистам, что они – лучшее поколение в истории Украины, что они стоят по 70-80 миллионов, что они голкиперы Реала, Пичичи, лучшие защитники АПЛ и все остальное. Скажите, они хотят это слышать и купаются в этих словах. Но что там в реальности? Реальность такова, что в футболе ты должен быть злым, решительным и смелым. Злым, а не обиженным, решительным, а не безрассудным, смелым, но дерзким.

Тренерский штаб не сумел создать скорость, а игроки – силу. Поэтому получился стыд. Вряд ли кто-то со словами Зинченко будет спорить", – написал Бойко в своем Telegram-канале.

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