"Еще раз потеряешь мяч, и я убью тебя": Аллегри обругал Рабьо криком на весь стадион
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри принялся жестко воспитывать Адриена Рабьо.
Смешной эпизод попал в трансляцию матча туринцев против Удинезе (2:0), сообщает Football Italia.
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Рабьо решил обыгрывать двух оппонентов у бровки, где как раз стоял Аллегри. "Не рискуй! Еще раз потеряешь мяч, и я убью тебя", – наорал наставник Ювентуса на 26-летнего француза. Поскольку трибуны были почти пусты, крик Макса услышал весь стадион и телезрители.
Победа позволила Ювентусу сравняться с Аталантой, идущей в зоне Лиги чемпионов, но сыгравшей на 2 матча меньше.
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