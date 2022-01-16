Смешной эпизод попал в трансляцию матча туринцев против Удинезе (2:0), сообщает Football Italia.

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Рабьо решил обыгрывать двух оппонентов у бровки, где как раз стоял Аллегри. "Не рискуй! Еще раз потеряешь мяч, и я убью тебя", – наорал наставник Ювентуса на 26-летнего француза. Поскольку трибуны были почти пусты, крик Макса услышал весь стадион и телезрители.

Победа позволила Ювентусу сравняться с Аталантой, идущей в зоне Лиги чемпионов, но сыгравшей на 2 матча меньше.

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