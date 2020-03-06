"Еще одно поражение – это почти конец": Маркевич объяснил, почему Карпаты обязаны выиграть дерби со Львовом

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями накануне львовского дерби в рамках 22-го тура УПЛ.

"Дерби есть дерби, какое бы место команды не занимали в турнирной таблице – оно всегда вызывает интерес болельщиков. Я надеюсь, что люди придут на футбол.

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Футболистам очень важно, чтобы трибуны были заполнены, играть при пустых не совсем приятно. Я призываю болельщиков независимо от предпочтений прийти на стадион, чтобы футболисты чувствовали интерес к игре.

Команды примерно равны. Нельзя сказать, что кто-то сильнее, а кто слабее. Кто больше захочет победить – тот одержит победу. Если Карпаты матч со Львовом проведут, как предыдущий, с Александрией, шансов у них нет. Но надеюсь, что главный тренер и футболисты понимают: еще одно поражение – это почти конец. Я надеюсь, что Карпаты проявят характер и победа больше нужна им. Хотя это дерби и здесь компромиссов не будет", – сказал Маркевич в эфире Футбол News.

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