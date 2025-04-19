Барселона готова завершить долговременную трансферную сагу с Бернарду Силвой этим летом, сообщает TodoFichajes.

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Португальский полузащитник понимает, что после ухода Кевина де Брюйне Пеп Гвардиола начнет полную перестройку в команде. Контракт Силвы действует до 2026 года и содержит пункт о выкупе в 56 миллионов евро, однако "горожане" могут пойти на встречу Барселоне, которая не первый год следит за игроком.

Если у каталонцев не будет финансовых проблем, Бернарду с высокой вероятностью переберется на Камп Ноу. Еще одним кандидатом на 30-летнего португальца является лиссабонская Бенфика, воспитанником которой он является.

Добавим, что на счету Силвы в текущем сезоне 41 матч в составе Манчестер Сити, в частности 3 гола и 4 ассиста.

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