Смерти людей преследуют катарский Мундиаль и после завершения подготовки.

Фотокорреспондент из Катара Калид Аль-Мисслам умер в субботу, когда освещал события матча ЧМ-2022, сообщает The Gulf Times. Причины смерти пока не разглашаются.

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Следует заметить, что в субботу (10 декабря) на ЧМ-2022 было два четвертьфинальных матча – Марокко обыграло Португалию (1:0), а Франция одолела Англию (2:1).

Кстати, это уже вторая смерть журналиста на матчах чемпионата мира. Ранее скончался американец Грант Уол, которому стало плохо во время матча Аргентина – Нидерланды.

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