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Еще один защитник Шахтера травмировался и может пропустить остаток сезона

11:37 - Читати українською
Еще один защитник Шахтера травмировался и может пропустить остаток сезона
Валерий Бондаренко (слева) / ФК Витория Гимараеш

Эпидемия травм продолжает косить ряды "горняков". На этот раз проблемы со здоровьем возникли у Валерия Бондаренко.

Защитник "оранжево-черных" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за португальскую Виторию Гимараэш, травмировался в матче 28-го тура чемпионата Португалии против Браги (2:3), сообщает издание Record.

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Украинский легионер получил мышечную травму подколенного сухожилия левого бедра. Повреждение может не позволить 26-летнему футболисту больше сыграть в этом сезоне. Это особенно обидно еще и потому, что Бондаренко после рестарта Примейра-лиги стал основным игроком португальского клуба, отыграв все посткарантинные матче.

Напомним, Бондаренко присоединился к Витории Гимараэш в июле 2019 года. Срок аренды истекает 31 июля текущего года.

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Шахтер Шахтер Португалия Украинцы за рубежом Витория Гимараэш Витория Гимараэш Валерий Валерий Бондаренко
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