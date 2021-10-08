Все больше украинских судей получают доверие от УЕФА на престижные международные поединки.

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским назначена на матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Литвы и Болгарии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ассистентами Арановского будут Владимир Володин и Александр Жуков. Резервный арбитр – Сергей Бойко. За VAR будут отвечать Николай Балакин, а помогать ему будет Андрей Скрипка.

К слову, ранее Екатерина Монзуль была назначена на матч Андорра – Англия.

Напомним, встреча между Литвой и Болгарией состоится в субботу, 9 октября. Начало матча в 16:00.

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