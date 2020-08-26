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Еще один одноклубник Шахова сдал положительный тест на коронавирус

26 августа 22:58 - Читати українською
Еще один одноклубник Шахова сдал положительный тест на коронавирус
Брайян Вера (справа) / АFР

Лечче сообщил об обнаружении второго игрока, который заболел COVID-19.

Вслед за Панайотисом Тахцидисом положительный тест сдал и Брайан Вера, информирует официальный сайт "волков".

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Колумбиец вернулся из отпуска в расположение Лечче днем позже других игроков, поэтому пропустил первую проверку. После второй Веру сразу изолировали от команды и персонала. К счастью, никаких серьезных симптомов у одноклубника Евгения Шахова нет.

Напомним, ранее больных коронавирусом обнаружили в Роме, Фиорентине, Торино, Брешии, Сассуоло и Наполи.

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Теги
Италия Лечче Лечче Брайян Брайян Вера коронавирус
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