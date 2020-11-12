Криштиану начал отчетную игру на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва при счете 2:0. Форвард Ювентуса принял непосредственное участие в разгроме "футбольного карлика", отметившись забитым мячом и голевой передачей.

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Для Роналду эта победа стала 100-й в его карьере за сборную. Всего он провел за Португалию 168 встреч, из которых 42 завершились поражениями, а еще 26 – вничью. За свою национальную команду Криштиану забил 102 гола и отдал 40 результативных передач.

Роналду стал лишь 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Кроме него таким достижением отметились три игрока сборной Испании – Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

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