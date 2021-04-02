Еще один матч Второй лиги перенесен из-за вспышки коронавируса
16:24 - Читати українською
Эпицентр не сможет провести второй подряд поединок в рамках Второй лиги.
Матч отменен
ФК Чернигов в своем Facebook сообщил о переносе матча Второй лиги с Эпицентром из-за вспышки коронавируса в стане соперника.
Нива Т стала "жертвой" Кубка Украины – матч Первой лиги на грани срыва
Пока неизвестно, когда должен состояться поединок. Эпицентр по этой самой причине не смог сыграть с Подольем, а новую дату матча должен утвердить ПФЛ.
Отметим, что Эпицентр занимает 5 место с 24 очками в активе и отстает от лидирующего Ужгорода на 7 пунктов. Чернигов занимает 12 позицию с 9 зачетными баллами.
Вторая лига: Металл с рекордом посещаемости и шедевром разгромил Днепр Черкассы, МФК Металлург уничтожил Никополь
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter