Эпицентр не сможет провести второй подряд поединок в рамках Второй лиги.

ФК Чернигов в своем Facebook сообщил о переносе матча Второй лиги с Эпицентром из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

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Пока неизвестно, когда должен состояться поединок. Эпицентр по этой самой причине не смог сыграть с Подольем, а новую дату матча должен утвердить ПФЛ.

Отметим, что Эпицентр занимает 5 место с 24 очками в активе и отстает от лидирующего Ужгорода на 7 пунктов. Чернигов занимает 12 позицию с 9 зачетными баллами.

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