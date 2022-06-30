Директор "Старой синьоры" Маурицио Арривабене подтвердил, что 22-летний игрок сборной Нидерландов готов покинуть Турин после трех лет выступлений, сообщает Football Italia .

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Сейчас на Де Лигта есть три претендента: Манчестер Юнайтед, Ман Сити и Челси. Последние пока единственные сделали предложение Юве – 40 миллионов евро плюс Вернер или Пулишич. Маттейс является приоритетом для главного тренера лондонцев Томаса Тухеля. Хосеп Гвардиола и Эрик тен Хаг тоже среди поклонников игры нидерландца.

Напомним, Де Лигт уже третью кампанию подряд является важным игроком для Ювентуса. В прошлом сезоне молодой защитник отыграл 42 матча (три гола и один ассист).

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