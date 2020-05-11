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Александрия возвращается к занятиям – тренерский штаб уже сдал тесты на коронавирус

17:09 15 Читати українською
Александрия возвращается к занятиям – тренерский штаб уже сдал тесты на коронавирус
Александрия / Фото из открытых источников

Подопечные Владимира Шарана планируют собраться на базе уже во вторник.

Александрия анонсировала возвращение к тренировкам 12 мая, сообщает официальный сайт клуба.

Шаран озвучил официальную позицию Александрии относительно проведения матчей первой шестерки в Киеве

Команда соберется на базе в 9:00 и футболисты сдадут ПЦР-тесты на COVID-19. Только после определения результатов команда восстановит тренировочный процесс. Тренерский штаб уже прошел тестирование – все результаты отрицательные.

Напомним, 11 мая Кабмин ввел в действие первый этап ослабления карантинных мероприятий, который позволяет подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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коронавирус Александрия Александрия
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