У Ромелу Лукаку появился неожиданный вариант продолжения каьеры – бельгийца в своем составе хочет видеть римская Рома. Об этом пишет издание Sky Sport Italia.

Рома представила второго новичка за день – ПСЖ лишился провального полузащитника, сменившего уже 6 клуб

По данным источника, руководство "волков" уже связывалось с представителями лондонского Челси - Рома хотела арендовать бельгийца, но получила отказ. "Синие" хотят полноценно продать Лукаку и не будут рассматривать арендные предложения.

Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в Интере, но из-за того, что бельгиец за спиной у клуба вел переговоры с Ювентусом, миланский клуб больше не работает над его выкупом.

Напомним, в прошлом сезоне Лукаку забил 14 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах за Интер.

Наполи угрожают из Милана, камбека Малиновского, лихорадка Юве, Моур идет ва-банк: экспресс-анонс Серии А для всех команд