Сегодня Динамо сообщило о смерти тренера-реабилитолога Олега Тимченко, работавшего в клубе. Несколькими часами позже пришло еще одно трагическое известие.

Под Бахмутом погиб тренер-реабилитолог, сотрудничавший с Динамо

Как информирует сайт киевлян , в боях под Бахмутом 23 декабря погиб давний болельщик "бело-синих" Олег Лебедев. С первых дней полномасштабной войны России против Украины мужчина записался в терроборону, а затем отправился на передовую.

Пресс-служба Динамо добавляет, что Лебедев не пропускал практически ни одну игру столичного клуба.

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