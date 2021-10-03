"Слава Богу, в футболе есть два тайма. Мы действительно гордимся второй половиной игры и не слишком рады первой по очевидным причинам. Сделали много ошибок в первом тайме, поэтому позволили Ман Сити создать моменты. Мы были ненамного хуже, однако не показали хороший футбол.

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:2 – видео голов и обзор матча с шедевром Салаха

Сегодня я получил самое большое удовольствие в своей карьере, когда услышал свисток об окончании тайма. Нам надо было вырвать преимущество во второй половине матча и мы сделали это.

Гол Салаха был невероятным. Однако мы не использовали лучший момент. Я не могу представить, как Родри удалось заблокировать мяч. Я уже видел его в сетке. Если Лео Месси или Криштиану Роналду забили бы этот гол, все назвали бы их лучшими игроками мира. Салах – один из лучших, это действительно так.

Пеп был немного возмущен тем, что Милнер остался на поле. Я не видел сам момент, однако заметил реакцию Пепа. Милнер играл очень хорошо в первом тайме, защищаться от этих ребят было непросто", – цитирует Юргена Клоппа BBC Sport.

Напомним, Ливерпуль расписал ничью с Манчестер Сити в матче 7-го тура АПЛ (2:2). Авторами забитых мячей в составе "красных" стали Мане и Салах. Среди "горожан" результативными ударами отметились Фоден и де Брюйне.

Ливерпуль расписал боевую ничью в матче с Манчестер Сити – бешеный Гвардиола и провал на фланге Зинченко