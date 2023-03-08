"ПСЖ повезло, что Килиан Мбаппе с нами. Он нам нужен. Мы уверены в себе. Понимаем, что еще ничего не потеряно. Нам предстоит сыграть важный матч. Конечно, мы под давлением, но нам нравится такое давление. Мы подходим к этому матчу с большой уверенностью, нам придется быть на 100% готовыми коллективно и индивидуально.

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Мы собираемся выложиться по полной. Нам нужен каждый футболист, чтобы победить. Победы дают нам спокойствие. Мы знаем наши качества, у нас отличные игроки, отличные характеры. Семь-восемь лет назад этого не было, мы брали на себя обязанности, получали определенный опыт. Сейчас мы изменили систему, и это будет совсем другой поединок.

Мюнхенцы будут играть в свой футбол с большой агрессией и интенсивностью. Будет много дуэлей. Придется выиграть их много. Бавария не собирается менять манеру игры. Мы сыграем против команды, привыкшей к таким матчам", – рассказал Верратти на пресс-конференции.

Напомним, Бавария и ПСЖ сыграют в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта. Начало матча в 22:00 по каевскому времени.

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