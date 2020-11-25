"Мы играли не просто против какой-то команды, а против Барселоны, молодые футболисты которой стоят по 30-40 млн. Это наш уровень. Пока были силы, мы пытались играть и контролировать, но сложно проводить весь матч без мяча. Поэтому так получилось .

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Было сложно психологически переломить матч. Мы очень много играли без мяча. После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме, и больше выбегать в атаки. Но не получилось. Любой момент мог решить исход матча. Но когда играешь с Барселоной, можно забить два, а пропустить три. Это наш уровень на данный момент. Жаль, что в первом тайме мы хорошо играли и имели моменты, а во втором действовали ужасно. После первого пропущенного гола все посыпалось.

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После матча в раздевалке было опустошение, не до разговоров. Все понимают, что четыре гола – это много. Нам досталась не лучшая группа в Лиге чемпионов. Нужно быть реалистами. Еще недавно мы не могли обыграть Лугано, при всем уважении к этой команде, а теперь такой скачок. Наверное, психологически мы еще не готовы, но, думаю, постепенно к этому подойдем", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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