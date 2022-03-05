Наставник Шерифа признался, что имеет опыт обращения с оружием и не боится участвовать в боевых действиях. Недавно Юрий Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Меня пытались остановить близкие люди – жена, дети, внуки. Я стоял на своем и благодарен жене за поддержку. Она знает мой характер. Если я принял решение, то не изменю его. Мы могли уехать в Молдову, и этот вариант еще открыт для моих детей, для их жен, для внуков, но я и моя жена точно останемся в Украине.

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Самые трудные бои, пожалуй, в 120 км от того места, где мы находимся. Но я принял свое решение, потому все хорошо. Я не боюсь. Не имею права разглашать свою роль в армии. Сейчас нас инструктируют. Каждую минуту мы готовы идти туда, куда скажут. Я еще не использовал свое оружие, но всегда готов. В любое время.

У молодости был в армии два года, это было обязательно. Но это было в подразделении для спортсменов. Два месяца мы учились теории, а уже потом – обращаться с оружием. Но это было очень давно. Я не могу сказать, что у меня проблемы с использованием огнестрельного оружия. Знаю, как им пользоваться.

Коллектив вокруг меня – просто безумный. В хорошем смысле, конечно. Очень здорово, что я являюсь частью такой команды. Здесь есть разные личности. Но они сплочены, дружны и очень мотивированы. Всё делится между нами. С этой точки зрения все хорошо. Также приятно, что многие захотели со мной сфотографироваться.

Здесь я встретил своего племянника, но в целом не знал этих людей. Моему брату больше 60 лет, а младший сын не может воевать по состоянию здоровья. Старшего сына (Виталия Вернидуба, игрока Зари – прим. "Футбол 24") здесь нет, потому что я настаивал, чтобы он остался дома – у него двое маленьких детей. Если он пригодится, то обязательно придет, я не сомневаюсь", – рассказал Юрий Вернидуб в интервью BBC.

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