– Счет 3:0 – закономерный результат?

– По игре, наверное, да. Хотя мы могли и пропустить. Надо хорошо рассмотреть тот момент Металлиста, который возник у харьковской команды во втором тайме. Соперник очень легко прошел к нашим воротам.

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В целом я доволен. Потому что мы настраивали команду, чтобы они не смотрели в таблицу и не акцентировали на том, что мы играли с аутсайдером. Где-то нам удалось достучаться до ребят и они в течение 90 минут действовали сконцентрировано и победили. Уже немножко лучше, но еще надо работать. Результативностью я сегодня доволен.

– Не все игроки, которые вышли на замену, усилили игру. Как оцените усиление со скамейки запасных?

– Я думал, что замены нам добавят больше остроты впереди. Нам нужно еще посмотреть эту игру, проанализировать. Например, Виталий Равлик может намного лучше играть, ему надо более активно входить в игру, так, как он вышел с Эпицентром. Остальные замены были тактическими. Замены сильно не усилили игру, за исключением Артура Шаха. Все-таки он давно не играл. Мы на него серьезно рассчитываем.

– Воспоминания о Металлисте у вас остались хорошие?

– Да, тем более, что тренерский штаб Металлиста еще когда-то со мной работал. Я уверен, что эта команда останется в Первой лиге. Им нужно, чтобы у них был спонсор, ведь сам Евгений Красников не потянет.

– Как вам игра футболиста Металлиста Евгения Рязанцева?

– Это хороший игрок. Мы за всеми следим, поэтому мимо нас никто не проскочит, – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, после 14-ти туров Карпаты набрали 36 очков и являются безоговорочным лидером группы А Первой лиги.

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