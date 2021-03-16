Форвард Зари Владислав Кабаев рассказал о борьбе за второе место в украинской Премьер-лиге.

"Конечно, хочется в это верить. Не скажу, что мы уверенно займем второе место.

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Есть и Шахтер, и Динамо – сколько еще осталось? 9 туров? Это еще много, все вполне возможно. В этом году хотелось бы навязать борьбу нашим грандам", – сказал Кабаев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, после 18-ти туров Заря расположилась на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 32 очка и имея игру в запасе.

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