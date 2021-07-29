"Я очень счастлив, что мы смогли договориться с Реалом. Варан – проверенный чемпион.

"Совершенный центрбек": Эвра сравнил Варана с легендой Манчестер Юнайтед

Мы следили за ним на протяжении многих лет. К его покупке был близок еще сэр Алекс Фергюсон. Мы будем иметь больше вариантов игры с ним", – цитирует норвежца журналист Лори Уитвелл в своем твиттере.

Напомним, что Манчестер Юнайтед объявил о подписании Варана 27 июля. Ориентировочная стоимость трансфера – 50 млн евро, а сам центрбек заключит с манкунианцами контракт на 5 лет.

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