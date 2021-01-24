Защитник Динамо Александр Тымчик поделился деталями восстановления от повреждения, которое он получил еще в сентябре.

"Есть еще небольшой дискомфорт, но пытаюсь влиться в группу, постепенно, потихоньку. Сначала играл нейтральным, сейчас уже начали подключать немного в группу. Я работал на полную, но все равно еще есть дискомфорт, еще не могу резко развернуться, ускориться. Все постепенно. Дальше будет видно.

Динамо втратило Вербіча та Белуце через травми

Сперва я начал постепенно работать с тренером по физподготовке. Начал с беговой работы. Дальше подключил индивидуальную работу с мячом. Затем стали ставить меня нейтральным игроком в упражнениях. И так постепенно, с каждым днем увеличивается нагрузка.

В начале, когда я не работал в команде, смотрел, как ребята выполняют установки тренера, следил за тренировками. Думаю, на втором сборе будет больше работы, и я буду набираться опыта.

Когда буду играть в матчах? Пока не знаю, ведь я еще чувствую дискомфорт. Постепенно буду набирать кондиции и уже входить в игровой ритм. Слава богу, что хоть начал тренироваться с командой", – цитирует Тымчика официальный сайт Динамо.

Заметим, киевляне на первых сборах в ОАЭ сыграли уже два матча – "бело-синие" проиграли Легии (0:2) и победили солигорский Шахтер (2:0).

Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца