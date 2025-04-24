Дэвид Алаба и Эдуардо Камавинга травмировались в матче 33-го тура Ла Лиги против Хетафе (1:0).

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Во время игры против Хетафе в 33-м туре Ла Лиги повреждение получил австрийский защитник Дэвид Алаба. Карло Анчелотти заменил его на Эдуардо Камавингу, но и француз заканчивал поединок с травмой.

"Мы посмотрим на их состояние завтра. Они получили мышечные повреждения. Думаю, что у Алабы и Камавинги мало шансов восстановиться до субботнего матча против Барселоны", – цитирует Карло Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что королевский клуб встретится в финале Кубка Короля с Барселоной уже 26 апреля.

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