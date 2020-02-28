Герта вырвала ничью с Фортуной благодаря фантастическому камбэку – берлинцы отыграли три гола за одиннадцать минут

Премьерный матч 24-го тура Бундеслиги подарил болельщикам перестрелку между Фортуной и Гертой.

Фортуна перед матчем против Герты находясь в зоне плей-офф за выживание с отставанием от спасительной пятнадцатой позиции в два очка. Герта держалась на четырнадцятой, но отрыв от зоны вылета не впечатлял – всего-то четыре зачётных балла. Словом, победа нужна была обеим командам.

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Первый тайм Герта тотально провалила, пропустив три гола. Дебютный прилетел уже на 6-й минуте после лонгбола Штогера и выхода Карамана один на один с голкипером под углом, а на 9-й Фортуна забила второй – это Томми сместился на левый край штрафной и закрутил мяч под дальнюю штангу. В компенсированное время Караман оформил дубль, замкнув передачу Циммермана с правого фланга.

Казалось, что игра закрыта, однако берлинцы не сдавались. Старания гостей были вознаграждены на 64-й минуте досадным автоголом Томми, а на 66-й Герта неожиданно сократила отставание до минимума – это Кунья пробил в правый нижний после передачи от Вольфа. Фортуну колыхнуло, и уже на 75-й минуте она пропустила в третий раз. Злым гением стал Пйонтек, который на 75-й минуте заработал и реализовал пенальти – 3:3! После этого обе команды могли вырвать победу, организовав ряд супермоментов

После этого обе команды могли вырвать победу, организовав ряд супермоментов. На 82-й минуте Ампома даже забил в ворота Герты, но гол отменили из-за офсайда. Кунья на 90-й ответил ударом в штангу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 3:3. Герта набрала 27 очков и поднялась на тринадцатую позицию в турнирной таблице, а Фортуна, имея в активе всего 21 зачётный балла, осталась на шестнадцатой

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