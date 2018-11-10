Ерри Мина: В Барселоне мне приходилось тренироваться самостоятельно

Колумбийский защитник Эвертона Ерри Мина вспомнил 6-месячный период пребывания в Барселоне.

"Больше всего уверен в том, что не стоит вспоминать о прошлом. Самое важное – думать о будущем и сосредоточиться на том, что впереди.

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Пытался изо всех сил закрепиться в Барселоне, очень усердно тренировался. Много тренировался в общей группе, но потом выяснил для себя, что на матчи не попадаю.

Провел это время, тренируясь самостоятельно. Я был в форме и готов к тому, чтобы тренер вызвал меня на матч. Но этого не произошло. Когда же пришло лето, чемпионат мира стал своего рода возмездием. Это был мой шанс показать, на что я способен", – цитирует Ерри Мину The Telegraph.

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Напомним, защитник перешел из Барселоны в Эвертон прошлым летом за 30 миллионов евро. В составе каталонцев он провел всего 6 матчей.