"Я еще до ноябрьских матчей Украины в Лиге наций сказал, что наша команда добудет четыре очка. Угадал. И так звезды сошлись, что нам этого хватило. Что касается игры, то первый тайм в исполнении Украины был хорошим. И концовка второго – тоже. Просели немножко внутри матча, заставили немножко понервничать, но это можно объяснить тем, что чрезвычайно важным был результат. Огромная ответственность над игроками висела, поэтому и играли осторожно, от обороны. Справились. Албания ничего особо и не создала у ворот Трубина. Пенальти удалось им заработать лишь после фола Анатолия.

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Ротация? Замены напрашивались. Ребров всех правильно расставил, скажем так, и угадал с составом на сто процентов. Начало выдалось – лучше и не придумаешь. Конечно, два быстрых гола придали крылья и повлияли на итоговый результат. Считаю, что против Албании Украина провела лучшую игру за весь групповой этап Лиги наций. Но, хотелось бы добавить, ни в коем случае не унижая достоинство наших ребят, мы должны обыгрывать команды такого уровня.

Зинченко – футболист серьезный, что и доказал лишний раз. Вообще же, хотелось бы персонально поздравить двух футболистов: Александра и Яремчука. И не с забитыми голами, хоть и то очень важно. Они были лидерами на поле. Оба с первых минут вошли в игру, повели за собой партнеров. Роман и в матче с Грузией хорошо вышел на замену и, я считаю, что отдал гениальную передачу на Гуцуляка, просто Алексей не забил. Напрашивалось появление Яремчука в стартовом составе в матче с Албанией. Ребров в него поверил, дал шанс и он оправдал его сполна.

Забарный, конечно, сзади отыграл великолепно, продуктивно. Конопля молодец. Матвиенко достойно выглядел. Но самое важное, что вчера на поле была наконец одна команда, слаженный коллектив. Вот поэтому и имеем победу. Персонально же кого-то одного выделять не буду.

Мудрик игры не испортил, но мы же от него ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Вот поэтому он и не запомнился особо, если говорить о матче с Албанией. Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего сам над собой поработать. Никто же не будет спорить, что он талант? Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все же смотрят на показатели.

Насчет Довбика... Не думаю, что у него звездная болезнь. Трудно найти четкое объяснение, почему он за сборную немного забивает. Может повреждения тому причина – колено, которое его беспокоит... Я считаю, что ему следовало оставаться играть в Испании. Или в Жироне, или в другом клубе, если были такие предложения. И, знаете, есть вера, что он все же выйдет на свой уровень. Надо дать ему немного времени на акклиматизацию в Роме. Будет в клубе все в порядке и за сборную будет играть хорошо. Надеюсь, что в марте мы увидим совсем другого Довбика", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

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