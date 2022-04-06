Нападающий Зари Артем Громов рассказал, почему его экс-одноклубник Дмитрий Иванисеня не покинул Россию после того, как она начала войну против Украины.

"Друзья или родственники в России? Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, поскольку Крылья Советов не разрешают ему расторгнуть контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему придется продать себя по частям.

"Тимощук и Ордец примут российское гражданство": Грозный уничтожил предателей Украины за работу на оккупанта

Динамо и Шахтер проводят благотворительные матчи? Они молодцы. Будут помогать нашим военным хоть как-то. У Зари ситуация более ограничена. В военное время нам, конечно, никто не платит. Хотя мы и так стараемся как можем. Сбрасываемся и отправляем деньги волонтерам, покупаем продукты. Я покупал бронежилеты и планирую продолжать это делать", – поделился Громов в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Иванисеня якобы намеревался расторгнуть соглашение с Крыльями Советов. Примечательно, что с 11 декабря украинец не попадал в заявку.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках