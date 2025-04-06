– Хуан выглядит не так ярко весной, как это было несколько месяцев назад. Тут есть связь между бытом, агентскими историями и потерей мотивации?

– Мы общаемся с представителями Безерры, которым было озвучено нашу позицию относительно видения игроком его будущего. Если он хочет заинтересовать более статусный клуб, ему нужно вернуть тот уровень, который он имел осенью. При адекватном предложении мы готовы отпускать.

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– По Безерре было предложение? Писали про Лудогорец, что Васку будто хотел вернуть его обратно...

– Никакого. Иногда звонили агенты, интересовались за сколько мы бы хотели его продать и т. д. Предметными эти разговоры точно не назовешь.

– Летом Безерра зайдет в последний год контракта с Александрией. Клуб настроен его продать или попытаться где-то засветить в еврокубках?

– При наличии оффера, который устроит Александрию, мы реализуем Безерру, – сказал Телько в интервью Українському футболу.

К слову, в нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 24 матча за Александрию, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Александрия одержала волевую победу над Кривбассом и сократила отставание от Динамо до одного очка