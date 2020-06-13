"Ему нужно было продать меня": Ринкон вспомнил свой трансфер в Динамо

Бывший форвард "бело-синих" Диого Ринкон рассказал, как в свое время оказался в лагере киевлян.

"Когда Интернасьонал продавал меня киевскому Динамо, президент позвонил и сказал, что не хочет, чтобы я уходил.

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Но ему надо было продать меня, потому что клуб имел финансовую задолженность. Нужно было уйти, но я был счастлив в Европе", – сказал Ринкон в эфире Rádio grenal.

Напомним, бразильский форвард защищал цвета Динамо течение семи лет (с 2002-го по 2009-й). За это время он успел стать трехкратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка страны. Есть в его коллекции и два Суперкубка Украины.

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