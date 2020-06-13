toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЮВЕНТУС - МИЛАН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

"Ему нужно было продать меня": Ринкон вспомнил свой трансфер в Динамо

00:10 29 Читати українською
"Ему нужно было продать меня": Ринкон вспомнил свой трансфер в Динамо
Диого Ринко / Фото из открытых источников

Бывший форвард "бело-синих" Диого Ринкон рассказал, как в свое время оказался в лагере киевлян.

"Когда Интернасьонал продавал меня киевскому Динамо, президент позвонил и сказал, что не хочет, чтобы я уходил.

Теодорчика в Динамо не будет – у поляка лишь один вариант для камбэка

Но ему надо было продать меня, потому что клуб имел финансовую задолженность. Нужно было уйти, но я был счастлив в Европе", – сказал Ринкон в эфире Rádio grenal.

Напомним, бразильский форвард защищал цвета Динамо течение семи лет (с 2002-го по 2009-й). За это время он успел стать трехкратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка страны. Есть в его коллекции и два Суперкубка Украины.

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"

blog_ava
"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец
12 июня
751
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные финансы Интернасьонал Интернасьонал Диого Ринкон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
52
мин
Заря
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук