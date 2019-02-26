"Ему нужна уверенность" – Эмери рассказал, почему не играет Денис Суарес

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери может поставить арендованного Дениса Суареса в стартовый состав в среду, однако считает, что испанец не готов играть 90 минут.

Денис Суарес все еще не готов сыграть 90 минут в АПЛ, сообщает тренер Арсенала Унаи Эмери.

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25-летний испанский полузащитник присоединился к Арсеналу в январе. Расстроенный отсутствием игровой практики в Барселоне, хавбек решил уйти в аренду.



Однако после смены Ла Лиги на АПЛ Суарес продолжает мало выступать за первую команду, выйдя на замену в двух встречах и сыграв в сумме только 38 минут.



Испанец может оказаться впервые в старте в матче среды против Борнмута из-за травмы Алекса Ивоби. Однако Эмери развеял ожидания, заявив, что испанец не готов сыграть полный матч и призвал Суареса проявить терпение.



"Я всегда требую от своих игроков показывать свой лучший результат. Думаю, что Суарес каждый день все больше адаптируется. Тогда его качества могут нам принести много пользы", – цитирует Эмери Goal.com.