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"Ему нужна уверенность" – Эмери рассказал, почему не играет Денис Суарес

20:27 42 Читати українською
"Ему нужна уверенность" – Эмери рассказал, почему не играет Денис Суарес
Денис Суарес / Фото: Sky Sports

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери может поставить арендованного Дениса Суареса в стартовый состав в среду, однако считает, что испанец не готов играть 90 минут.

Денис Суарес все еще не готов сыграть 90 минут в АПЛ, сообщает тренер Арсенала Унаи Эмери.

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25-летний испанский полузащитник присоединился к Арсеналу в январе. Расстроенный отсутствием игровой практики в Барселоне, хавбек решил уйти в аренду.

Однако после смены Ла Лиги на АПЛ Суарес продолжает мало выступать за первую команду, выйдя на замену в двух встречах и сыграв в сумме только 38 минут.

Испанец может оказаться впервые в старте в матче среды против Борнмута из-за травмы Алекса Ивоби. Однако Эмери развеял ожидания, заявив, что испанец не готов сыграть полный матч и призвал Суареса проявить терпение.

"Я всегда требую от своих игроков показывать свой лучший результат. Думаю, что Суарес каждый день все больше адаптируется. Тогда его качества могут нам принести много пользы", цитирует Эмери Goal.com.

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Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Денис Суарес Денис Суарес Арсенал Арсенал
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