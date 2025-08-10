"Ему очень помогла сборная U-21. На Евро он был одним из лучших игроков команды. Он демонстрирует очень высокую интенсивность. Мне предоставляли его данные, когда он работал в Карпатах, и это очень интенсивный игрок.

Да, ему не хватает некоторых качеств, но он очень много работает на команду. Сейчас, учитывая наличие Бондаренко, Судакова, Назарина, бразильцев, именно Очеретько играет все матчи в основе Шахтера. Наверняка, это заметил Арда Туран. Важны требования, которые ставит тренер. Он выполняет то, что требует тренер, и поэтому играет", – цитирует Реброва УПЛ ТВ.

Отметим, что Очеретько был лидером сборной Украины U-21 на Евро-2025 и существенно прогрессировал благодаря аренде во львовских Карпатах. Наставник Шахтера Арда Туран активно привлекает 22-летнего игрока в матчах команды.

