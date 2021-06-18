Экс-ассистент бывшего наставника сборной Украины Михаила Фоменко Александр Заваров отреагировал на обвинения в получении финансового вознаграждения за то, что вызывал и заигрывал за национальную команду определенных футболистов.

"Это вообще кошмар. На самом деле, я даже не знаю, кто это такой ваш Сенькив.

Фоменко получал деньги за игровое время Зинченко на Евро-2016, – журналист

Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.

Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют", – сказал Заваров в комментарии Tribuna.

Напомним, журналист Андрей Сенькив сообщил, что Фоменко вызвал Зинченко на чемпионат Европы 2016 года за деньги. Каждая проведенная минута на поле якобы пополняла кошелек тренера на тысячу долларов. Это должно было помочь трансферу Александра в Манчестер Сити. Журналист также заявил, что это были не единичные случаи в лагере "сине-желтых" – в свое время Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

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