В матче с Торино (3:0) Лукман вернулся в состав Аталанты после летнего бунта. Форвард требовал своей продажи в Интер и отказался тренироваться с командой. Позже он покинул Италию, из-за чего пропустил первые три тура Серии А, а также матч с ПСЖ Ильи Забарного в Лиге чемпионов.

Кремонезе без Варди выстоял против Пармы, Аталанта унизила Торино перед его болельщиками: Серия А

"В понедельник Адемола разговаривал со мной и командой. Его окружали люди, которые дали ему несколько плохих советов. У него отличный настрой на победу, и теперь нам нужно вернуть его в оптимальную форму.

Матч с ПСЖ придал нам сил, ведь нам противостояла лучшая команда Европы. Сегодня мы, скорее, немного сбавили обороты и просто контролировали ход матча.

Ситуация сильно ухудшилась с тех пор, как я был здесь (Юрич тренировал Торино несколько сезонов назад, – прим.) Печально видеть такое недовольство на трибунах, это никому не пошло на пользу в клубе", – цитирует Юрича Football Italia.

