"Почему не играет Булеца и рассчитывают ли на него в Динамо? Булеца – футболист Динамо, но для него трудно найти позицию в команде на футбольном поле. Он может творить, но испытывает определенные проблемы с отбором и отработкой в защите. Это футболист, которому давали шанс, но он не может себя проявить.

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Прогнозирую, что Булеца уйдет в аренду, или его продадут в другую команду. Заменить Буяльского или Шапаренко ему вряд ли удастся. На флангах вообще сейчас серьезная конкуренция – Ярмоленко, Кабаев, Царенко, Волошин. Есть опытные футболисты, есть молодые.

Думаю, что Булеце будет очень тяжело найти себя в Динамо. Мирча Луческу тоже где-то это понимает. Думаю, что Булеца в Динамо не сможет играть и не будет. Те футболисты, которые сейчас есть у Луческу, на них он рассчитывает больше", – обьяснил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, 24-летний Булеца все еще не сыграл за первую команду Динамо ни одного официального матча. В предыдущих сезонах украинский чемпион мира U-20 на правах аренды выступал за СК Днепр-1 и Зарю, с которой добыл бронзовые медали УПЛ 2022/23.

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