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Экс-тренер Ньюкасла признан виновным в сексуальных домогательствах к детям

14:14 36 Читати українською
Экс-тренер Ньюкасла признан виновным в сексуальных домогательствах к детям
Джордж Ормонд / Sky News

Бывшего детского тренера Ньюкасла признали виновным в 36 актах сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

Бывший детский тренер и ассистент наставника молодежной команды Ньюкасл Юнайтед Джордж Ормонд признан виновным в совершении более 30 актов сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних детей, сообщает The Guardian.

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Тренера обвинили в том, что в период с 1973 по 1997 год он совершил 36 актов сексуального домогательства по отношению к 18 несовершеннолетних детей.

Чтобы заставить своих жертв никому не рассказывать о случившемся, экс-тренер угрожал им разрушенной карьерой профессионального футболиста.

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Теги
Англия Ньюкасл Ньюкасл Джордж Ормонд Джордж Ормонд
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