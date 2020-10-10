Бывший форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер уже делает свои первые шаги на тренерском поприще.

Бывший форвард уже начал работу с юношеской сборной Германии U-16 после неожиданного завершения игровой карьеры.

Экс-форвард Баварии завершил карьеру в 32 года

По информации Bild, Вагнер стал тренером нападающих. В свое время Сандро успел поиграть за Баварию, а также Дуйсбург, Вердер, Кайзерслаутерн, Герту, Дармштадт, Хоффенхайм и Тяньцзинь Теда. Именно китайский клуб стал последним в карьере немца.

Заметим, у экс-форварда приличная статистика и в составе сборной Германии. За Бундестим Вагнер провел 8 матчей, в которых забил 5 голов. В составе Баварии стал трехкратным чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Кубок.

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