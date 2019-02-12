Экс-ассистент Луческу не исключает возможности возвращения румына в Украину

Экс-ассистент Мирчи Луческу в Шахтере и Зените Александр Спиридон рассказал, что Мирча Луческу не собирается завершать тренерскую деятельность.

"Луческу? Буквально вчера с ним разговаривали. Сейчас он возьмет маленькую паузу, но уже вскоре, думаю, всплывет в какой-то команде. Скорее всего – клубной. В какой стране, не знаю. Но сборная Турции – не последняя команда в карьере Луческу.

Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"

Возвращение в Украину или Россию? Все возможно. Даже сейчас, зимой, такие варианты проговаривались", – передает слова Спиридона Сhampionat.

Напомним, на днях стало известно, что румынский специалист покинул тренерский мостик сборной Турции.

Мирча протяжении 12-ти лет работал с донецким Шахтером и выиграл 22 трофея, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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