toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Экс-ассистент Луческу не исключает возможности возвращения румына в Украину

12 февраля 21:21 285 Читати українською
Экс-ассистент Луческу не исключает возможности возвращения румына в Украину
Мирча Луческу / фото: ProSport

Экс-ассистент Мирчи Луческу в Шахтере и Зените Александр Спиридон рассказал, что Мирча Луческу не собирается завершать тренерскую деятельность.

"Луческу? Буквально вчера с ним разговаривали. Сейчас он возьмет маленькую паузу, но уже вскоре, думаю, всплывет в какой-то команде. Скорее всего – клубной. В какой стране, не знаю. Но сборная Турции – не последняя команда в карьере Луческу.

Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"

Возвращение в Украину или Россию? Все возможно. Даже сейчас, зимой, такие варианты проговаривались", – передает слова Спиридона Сhampionat.

Напомним, на днях стало известно, что румынский специалист покинул тренерский мостик сборной Турции.

Мирча протяжении 12-ти лет работал с донецким Шахтером и выиграл 22 трофея, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Луческу оценил возможность возвращения в Шахтер после увольнения из сборной Турции

Теги
Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Александр Спиридон, Александр Спиридон,
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
50
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук