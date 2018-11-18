Неймар не ответил на вопрос журналиста о его переходе в Барселону – возвращение бразильца снова становится реальным

Нападающий ПСЖ Неймар не дал ответа на вопрос журналиста о возможном переходе бразильца в Барселону.

После товарищеского матча между Бразилией и Уругваем журналист спросил у Неймара, возможен вариант с его возвращением в Барселону, на что 26-летний нападающий не ответил, а лишь улыбнулся, сообщает Marca.

Неймар – лишь третий футболист сборной Бразилии, который забил 60 голов за национальную команду

Также отмечается, что в каталонском клубе снова рассматривают вариант с возвращением бразильского игрока в команду.

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Ранее сообщалось, что между Неймаром и ПСЖ существует договоренность, что бразилец сможет уйти в другой клуб, если кто-то заплатит за него 222 миллионов евро. Именно за такую ​​сумму французский гранд приобрел нападающего у Барселоны.