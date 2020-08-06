"Ехать туда сейчас было бы глупо": Рангник объяснил провал переговоров с Миланом

Лига Европы — 12:00 4468
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"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?
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Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчоИталия — 09:15 2812
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Шахтер – Вольфсбург: Коноплянка и Соломон как символ, украинцы пишут историю, призрак полуфинала ЛЕ и кто лучше НеймараЛига Европы — 04:40 25064
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Шахтер – Вольфсбург: послематчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига Европы — 5 авг 8328
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Шахтер – Вольфсбург: "горняки" не пропустили в еврокубках впервые за 3 годаЛига Европы — 5 авг 660