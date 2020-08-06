"Ехать туда сейчас было бы глупо": Рангник объяснил провал переговоров с Миланом

"Милан серьезно добавил после перезапуска сезона. Команда получила 9 побед, трижды играла вничью.

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Я просто не мог этого сделать. Ехать туда сейчас было бы глупо, как для меня, так и для клуба. Если бы я был сейчас на месте игроков, болельщиков и руководства, то вряд ли понял бы смену тренера после такой положительной серии", – цитирует Рангника Süddeutsche Zeitung.

Напомним, Милан решил продлить контракт со Стефано Пиоли, который успешно завершил сезон и гарантировал клубу участие в Лиге Европы.

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