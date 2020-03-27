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Ехать играть в Россию – это проявить неуважение, после такого со мной папа родной бы не разговаривал, – новичок Руха

21:43 38 Читати українською
Ехать играть в Россию – это проявить неуважение, после такого со мной папа родной бы не разговаривал, – новичок Руха
Юрий Романюк / ФК Рух

Полузащитник Руха Юрий Романюк признался, что до перехода в львовский клуб у него было предложение из России.

"Мне, если честно, предлагали сейчас в Первую лигу России ехать. Но я не поехал, принимая во внимание, какая сейчас ситуация на Востоке Украины, сколько там людей погибает.

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Ехать играть в Россию – это проявить неуважение. Если бы поехал туда, то уже можно было бы не возвращаться назад. Я думаю, после такого со мной папа родной бы не разговаривал", – цитирует Романюка официальный сайт Руха.

Отметим, что 22-летний Романюк присоединился к Руху в январе этого года. Его предыдущим клубом был СК Днепр-1, в составе которого он сыграл 3 матча в текущем розыгрыше УПЛ.

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