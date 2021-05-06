"Это будет худшее из худшего. Это то же самое, что подписать игрока, чьи лучшие дни уже давно позади. Роме нужно было громкое имя, но это провал. Моуринью трижды уволили за последние годы, его выперли отовсюду из-за его токсичного характера, его характер несовместим с футболистами, которых он тренирует.

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Ты можешь смаковать что угодно, но я уверяю тебя, что он худший из худших. Он давно закончился как тренер во всех аспектах. Он стал антагонистом футбола. Вы получите парочку веселых пресс-конференций, немножко театра, но поверь – это худший вариант из всех возможных. И я могу так говорить, ведь еще семь лет назад он был моим любимцем, я любил его даже сильнее, чем Гвардиолу", – сказал Ди Канио.

Позже выяснилось, что итальянец сказал это в частной беседе, и аудиозапись не должна была попасть в СМИ. Ди Канио оправдывался, что таким образом насмехался над своим давним другои, а Моуринью искренне уважает, сообщает Goal. Напомним, португалец по окончании сезона заменит в Риме Паулу Фонсеку.

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