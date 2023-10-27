"Я удивился, когда увидел Левандовски, де Йонга, Педри и Кунде на тренировке. Мы на них почти не рассчитывали, но все хотят сыграть в Класико. Все в хорошем настроении.

Четыре звезды Барселоны выбрались из лазарета перед Классико

Состояние футболистов оценим завтра после занятия. Будут играть лучшие. Но очень важно не совершить ошибку, выпустив не готового на 100% игрока.

В таком матче нет фаворита. Невозможно ничего предсказать. Шансы 50 на 50. Нам следует контролировать свои нервы и эмоции, держать необходимый темп. Горячее сердце и холодная голова – ключ к успеху. Придется осторожнее играть в обороне, но нужно быть смелым.

Скандальный рефери? Его же выбрал компьютер. Это же лотерея. Чем меньше мы о нем говорим – тем лучше. Пусть все будет максимально честно", – цитирует Хави издание Fichajes.

Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 по Киеву. Мадрид лидирует в чемпионате, а Барса идет на третьем месте, проигрывая принципиальному сопернику один балл.