"Я слежу за судом по поводу смерти моего отца, и это очень сложное время для всех нас. Будет сложное время, но мы готовы к этому. Наибольшую боль в этом суде мне причиняет то, что они убили его. Это очевидно. Они не ухаживали за ним должным образом и ничего не сделали, чтобы спасти его.

Легенда сборной Аргентины прошелся по Месси – назвал хуже Роналду и не хочет даже сравнивать с Марадоной

Если бы они лечили его подобающим образом, он мог бы сидеть здесь сейчас. Не могу принять, что они ничего не сделали. Уверен, что мы докажем, что это была халатность.

После стольких лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался выгоден для них только после смерти. Почему? Не знаю. Но то, как действовали врачи и те, кто их назначил, не оставляет мне другого выбора", – цитирует Marca Марадону-младшего.

Напомним, что перед судом по обвинению в причастности к смерти Диего Марадоны предстали 7 врачей и медсестёр. Обвиняемые подозреваются в халатности, приведшей к смерти аргентинца. Медикам может грозить до 25 лет заключения.

25 ноября 2020 года Марадона скончался от инфаркта миокарда в своем доме в Тигре. Вскрытие показало, что сердце Диего было примерно в два раза больше, чем у обычного человека.

Щит Бреннуса: через 80 років Франція повернула втрачений трофей, який пережив дві світові війни