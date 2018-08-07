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"Его штрафные эффективнее, чем у Роналду". В Бельгии восхищаются Малиновским – он снова в символической сборной

14:07 342 Читати українською
"Его штрафные эффективнее, чем у Роналду". В Бельгии восхищаются Малиновским – он снова в символической сборной
Руслан Малиновский / photonews

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил похвалу от главного тренера Генка Филиппа Клемана и бельгийских журналистов за хорошую игру во втором туре лиги Жупиле.

На прошлой неделе Руслан Малиновский помог Генку разгромить Локерен и выдал прекрасные статистические показатели. Во втором туре бельгийского чемпионата он вновь был лидером своей команды. Украинец организовал роскошный гол со штрафного в ворота Сент-Трюйдену и получил звание лучшего игрока матча. Правда, Генк не удержал победу (1:1), потому Руслан в послематчевом флэш-интервью не излучал оптимизма.

"Конечно, очень разочарован результатом матча. Мы доминировали на протяжении всей игры, однако было трудно – они действовали прагматично, персонально закрывали наших игроков.

4 или 5 раз мяч после наших ударов попадал в каркас. Имели достаточно возможностей, которые нужно было реализовывать. Могли забить 3-4 гола и "закрыть" матч. Соперник создал полтора момента и забил в ответ. Мы на мгновение потеряли концентрацию и пропустили. Очень разочарованы", – сказал Малиновский клубной пресс-службе.

Главный тренер Генка Филипп Клеман после игры с Сент-Трюйденом засыпал Малиновского комплиментами в телепрограмме Vista. Разговор шел именно о штрафных ударах в исполнении Руслана.

"Конечно, он их практикует. Я люблю индивидуально работать с игроками не только над слабыми сторонами, но и над сильными. Как вот с Малиновским над штрафными – он тренирует их ежедневно. Мы выполнили огромный объем работы, чтобы забивать такие голы", – цитирует Клемана бельгийский HLN.

Редактор футбольного отдела этого издания добавляет: "Штрафные Малиновского эффективнее, чем у Криштиану Роналду. Он забил за Генк всего 17 голов, а 12 из них – прямыми ударами со стандартов. Невероятная эффективность".

У Филиппа Клемана спросили, видел ли он в своей карьере лучшего исполнителя штрафных, чем Малиновский. Наставник и здесь дал украинцу самую высокую оценку: "Я думаю, что близким к нему был Люк Нилис (знаменитый бельгийский нападающий конца прошлого века – прим. Ф24), но Малиновский все равно немного лучше".

В отчетной встрече Руслан нанес 4 удара со штрафных (в общем – 6), отдал 3 острых передачи, выполнил 47 пасов с точностью 81%, дважды успешно шел в дриблинг и 6 раз удачно сыграл в отборе, информирует Команда№1.

Малиновский второй раз подряд попал в символическую сборную тура лиги Жупиле от ведущего бельгийского издания Voetbalkrant. Журналисты называют и его игру отличной и добавляют, что украинец вполне мог рассчитывать на 3 гола в ворота Сент-Трюйдена, если бы не каркас ворот. Стоит отметить, что в эту символическую сборную попал еще один украинец – защитник Гента Игорь Пластун.

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Статьи Главное Генк Генк Сборная Украины Бельгия Филлип Клкман Филлип Клкман Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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