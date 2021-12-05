"Кем он себя возомнил? Я тренирую сборную Сенегала, и мои подопечные выступают в Ливерпуле Клоппа.

"Мы же обезьяны, играем в Кубке Африки": Эвра нашел расистский подтекст в выборе лучшего вратаря мира

Я уважаю Ливерпуль, но не Клоппа персонально, который негативно высказывается о футбольных турнирах Африки. Он там, где сейчас, благодаря африканским игрокам. Пока Салах, Мане и Матип не пришли и не помогли ему выиграть первый крупный европейский финал, он проигрывал в каждом из них", – заявил Сиссе в комментарии Daily Mail.

Напомним, что Кубок африканских наций-2021 пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022-го. Ливерпуль в этот период потеряет Кейта, Салаха и Мане.

"Коли Франсуаза молилася, я вдарив її мотикою": голкіпер, який пережив геноцид – різня в Африці, мільйон жертв