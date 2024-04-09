Обычно, проводя замену, тренеры надеются на усиление игры своей команды. Впрочем, некоторые игроки решают пойти против такого стереотипа и добавить футбольной истории страниц с "изюминками".

История английского чемпионата богата на рекорды и интересные истории. Сильнейшая футбольная лига в мире ставилась не только голевыми шедеврами – баталий характеров здесь также хватало.

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Хватало АПЛ легендарных (и не только) фигур. На футбольном небосклоне Англии промелькнуло немало звезд, но некоторые из них были настолько эпатажными, что их свет будет сиять еще долго.

Одним из таких игроков был Кит Гиллеспи. Талант из Северной Ирландии уже в 18 лет попал в Манчестер Юнайтед, где стал протеже самого Фергюсона. Правда, не только за яркую игру – именитый шотландец доверял молодому футболисту ставить от своего имени ставки на скачки и вознаграждал Гиллеспи, если ставка "заходила". Моментами Гиллеспи демонстрировал такую игру, что ему пророчили возможность стать лучшим игроком чемпионата Англии.

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Раскрыть свой потенциал Киту удалось в Ньюкасле, куда перебрался как часть сделки по приходу Энди Коула. Сэр Алекс потом жалел о своем решении, но выступил личным агентом Гиллеспи и выбил ему зарплату, которая в 5 раз превышала ту, что футболист имел в Юнайтед. Не каждый может таким похвастаться.

У меня были отличные отношения с Фергюсоном и он мне все объяснил – ему нужен был английский форвард. В то время было ограничение на иностранцев в АПЛ, и когда Ферги вынужден был оставить на трибунах Шмайхеля, а МЮ проиграл 0:4 Барселоне, он принял решение любой ценой освободить один слот в составе для иностранца, купив английского нападающего. Из-за того, что я был иностранцем, я сыграл за МЮ лишь 14 матчей. Это мало, но больше, чем у многих, кто мечтал выйти на поле Олд Траффорд.

Впоследствии сэр Алекс поссорился с Канчельскисом, спровадил его в Эвертон, и попытался вернуть Кита. И Киган скорее бы умер, чем отпустил Гиллеспи. Талант шикарно начал сезон 1995/96. Впоследствии присел на скамейку из-за прихода Асприльи и лимита на легионеров, но не собирался обижаться на Кигана, о чем свидетельствовал важнейший победный гол Лидсу.

До речі, вже 13 квітня "сороки" поміряються силами з Тоттенхемом. Ньюкасл грає вдома, тож спробує потішити рідні трибуни Сент-Джейс Парку перемогою, яку ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 2,77. Нічийний результат дозволить помножити ставку на 3,97, перемога шпор принесе виграш, помножений на 2,35.

За Ньюкасл Гиллеспи отбегал более 100 матчей, так же – за Блэкберн, который стал следующей ступенькой его карьеры. А потом последовал стремительный спад карьеры, который привел когда-то одного из самых перспективных игроков на острове в Шеффилд. Все надеялись, что Кит запомнится реанимацией карьеры и второй молодостью, но тот имел другие планы. Хотя свое имя в историю АПЛ Гиллеспи вписал именно здесь.

Шеффилд не хватал с неба звезд и изо всех сил боролся за то, чтобы не завершить сезон в зоне вылета. Каждое очко было на вес золота, поэтому выезд в Рединг в 24 туре был крайне важным. Фортуна была на стороне хозяев, поэтому на 50-й минуте Шеффилд уже "горел" 0:2.

53-я минута. Мяч вышел в аут в пользу Шеффилда, и Гиллеспи имеет возможность выйти на поле. Все, что нужно сделать футболисту – занять позицию и ждать, пока партнер введет мяч в игру. Но Кит не выдержал опеки Стивена Ханта и забил ему локтем в лицо.

It's 14 years since Keith Gillespie was sent off for elbowing Stephen Hunt, just 20 seconds after coming on as a substitute.



The red card then caused a mass brawl. Before the game had even restarted. pic.twitter.com/wBYp7mhtpB — The Blizzard (@blzzrd) January 20, 2021

Кит пробыл на поле всего 11 секунд, не дав партнеру даже ввести мяч в игру! Такое "достижение" вряд ли кто-то сможет превзойти, поэтому можно считать, что Гиллеспи будет вечным "королем замен". Даже Стиви Джеррард, выйдя на замену против ненавистного МЮ в 2015-м, пробыл на поле "аж" 40 секунд.

Сейчас Кит ведет скромную жизнь и с гордостью вспоминает свою карьеру, которая не была выдающейся на достижения, но точно богатой на воспоминания. А по поводу самой быстрой красной карточки в истории он относится с юмором – видит в этом лишь возможность остаться особенным.