"Его не нужно искать в Википедии", – Вацко в восторге от нового тренера Шахтера
Украинский комментатор Виктор Вацко отметил сходство философии игры Роберто Де Дзерби и Шахтера.
"Роберто Де Дзерби – очень сильное приобретение Шахтера. Вероятно, самый перспективный тренер Италии. С именем, которое футбольным людям не нужно искать в Википедии. С постоянными современными небанальными взглядами на футбол. С философией атакующей игры, строится на контроле мяча, доминировании на поле – на 100% идентифицируется с многолетней философией его нового клуба.
Палкин объяснил, почему Шахтер пригласил именно Де Дзерби
Этот трансфер, безусловно, даст дополнительного сияния конкурентной борьбе Шахтера с Динамо в украинском чемпионате. Рискну спрогнозировать – без каких-либо инсайдов, – что для Де Дзерби Шахтер пополнит свой состав несколькими новыми игроками, но одновременно продолжит делать акцент на развитие молодых талантов, которые уже сейчас есть в команде. Поскольку однозначно понятно, что амбиции и клуба, и тренера не будут ограничиваться только успехом на внутриукраинской арене.
Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу нефутбольную, по меркам европейских топов, страну не просто заработать деньжат, но и наполнить свой еще пустой тренерский музей трофеями и громко заявить о себе на уровне Лиги чемпионов", – написал Вацко Facebook.
Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.
ЛЧ 2021/22: Шахтер узнал потенциальных соперников в квалификации – самого грозного оппонента удалось избежать