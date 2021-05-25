"Роберто Де Дзерби – очень сильное приобретение Шахтера. Вероятно, самый перспективный тренер Италии. С именем, которое футбольным людям не нужно искать в Википедии. С постоянными современными небанальными взглядами на футбол. С философией атакующей игры, строится на контроле мяча, доминировании на поле – на 100% идентифицируется с многолетней философией его нового клуба.

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Этот трансфер, безусловно, даст дополнительного сияния конкурентной борьбе Шахтера с Динамо в украинском чемпионате. Рискну спрогнозировать – без каких-либо инсайдов, – что для Де Дзерби Шахтер пополнит свой состав несколькими новыми игроками, но одновременно продолжит делать акцент на развитие молодых талантов, которые уже сейчас есть в команде. Поскольку однозначно понятно, что амбиции и клуба, и тренера не будут ограничиваться только успехом на внутриукраинской арене.

Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу нефутбольную, по меркам европейских топов, страну не просто заработать деньжат, но и наполнить свой еще пустой тренерский музей трофеями и громко заявить о себе на уровне Лиги чемпионов", – написал Вацко Facebook.

Роберто Де Дзерби подписал двухлетний контракт с донецким клубом, заменив на этом посту Луиша Каштру.

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