"Первые матчи всегда такие нервные и не всё удается. Я сторонник того, чтобы первые поединки играть на выезде, но такой календарь, поэтому была нервозность. У нас было много моментов, которые мы не реализовали.

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После сегодняшнего матча вратаря Хуста (Арсена Белименко, – прим.) можно вызывать в сборную Украины. Однако мы сами виноваты, что не можем увереннее наносить завершающий удар. Я прекрасно понимаю, что все наши соперники будут вот так играть: от обороны, ожидая своих шансов на контратаках. Мы должны быть готовы к этому. Нам нужно улучшать реализацию, потому что в следующий раз можем за это поплатиться.

Я результатом не доволен, это однозначно. Иметь столько моментов и их не реализовать... В этом плане мы должны прибавить.

После семилетнего перерыва на тренерском мостике было тяжеловато, тем более дома. Я видел, что игроки тоже волновались. Старт сезона всегда непростой. За месяц времени создать то, что ты хочешь – нереально. Однако какой-то шаг вперед мы сделали. Когда мы играли на сборах, то там не было такой ответственности, все получалось лучше. Сейчас это официальные матчи, надо набирать очки, поэтому не так просто. Моментами было неплохо, но пока что целостной игры нет", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, в первом матче сезона Карпаты дома минимально одолели Хуст – голом отметился Евгений Подлепенец.

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