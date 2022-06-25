"У меня нет информации о том, что Зинченко сейчас собирается куда-то переходить.

Зинченко может получить новый статус в Манчестер Сити – неожиданный поворот в трансферной саге украинца

Его куда-то отдают каждое трансферное окно, но он остается в Манчестер Сити. Он очень волевой и целеустремленный человек. Ему лучше играть в Ман Сити. Гвардиола использует его так, как видит. Все может случиться, но я не думаю, что Зинченко продадут", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, СМИ активно сватают Александра в Арсенал. Еще одним претендентом на украинца называют Эвертон.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?