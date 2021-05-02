Испанский легионер "шмелей" Матеу Морей еще долго будет приходить в себя от сложного повреждения, полученного в кубковом матче.

Как известно, дортмундская Боруссия в полуфинальном матче Кубка Германии буквально уничтожила представителя Второй Бундеслиги – Хольштайн Киль – со счетом 5:0 и в финале встретится с РБ Лейпциг.

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Однако, кроме приятного результата поединок ознаменовался для "шмелей" и жутким инцидентом. На 62-й минуте на замену вышел защитник Матеу Морей, который, однако, задержался на поле лишь 10 минут. В одном из эпизодов испанский защитник получил травму колена – во время спринтерского забега его нога неожиданно выгнулась в другую сторону. 21-летнего футболиста вынесли на носилках и сразу же отправили в больницу.

Один из руководителей команды Себастьян Кель отметил, что травма очень серьезная, а окончательные выводы врачей будут известны уже завтра. "Парня еще долго не будет дома. На месте происшествия было сразу видно, что Матеу получил серьезную травму. Его крики еще долго было слышно на стадионе, а затем в раздевалке. Нам всем очень жаль парня".

"Мы все видели, что произошло, и слышали страшные крики Матеу. Спортсмена отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Надеемся, что его семья сможет посетить его в больнице в это сложное коронавирусное время. Увидеть, как сына вывозят со стадиона таким образом и не иметь возможности посетить его... Мы просто надеемся, что его семья сможет его увидеть", – цитирует наставника Боруссии Д Эдина Терзича Bild.

Напомним, Морей присоединился к "черно-желтым" в июле 2019 года из Барселоны. В текущем сезоне провел за немецкую команду 24 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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